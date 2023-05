La filiera green a Forlener fiera delle novità

Forlener è la fiera italiana che dal 2001 mette in mostra l’intera filiera foresta–legno–energia. Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, farà tappa a Lariofiere, il polo espositivo di Erba. Si tratta di un evento la cui offerta spazia dalla meccanizzazione forestale alla valorizzazione energetica della biomassa legnosa, attraverso apparecchi e impianti per il riscaldamento domestico e la cogenerazione. Si tratta di un appuntamento pensato per imprese agricole e forestali, professionisti che si occupano di impianti a biomassa e gestori della piccola e media distribuzione di pellet, ma anche per privati che vogliono riscaldare casa in modo ecologico, o per architetti e ingegneri e tutti i professionisti, fino alle figure che vogliono crearsi un’opportunità di lavoro nella green economy. Il programma prevede anche un calendario di eventi. Tutte le informazioni, e il dettaglio degli incontri, si trovano sul sito forlener.it Pa.Pi.