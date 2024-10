La cultura unisce. Nasce il coordinamento. Ville e Musei del Lario

Nasce il coordinamento "Ville e Musei del Lago di Como". Con attività in programma già a partire dal fine settimana del 26 e 27 ottobre. Costituito da dodici istituzioni culturali d’eccellenza del territorio, è nato con l’obiettivo di promuovere e favorire la crescita culturale del territorio lariano: un momento di condivisione di idee, risorse, competenze ed esperienze che ogni realtà coinvolta mette a disposizione, per rafforzare la capacità di raggiungere un ampio pubblico e stimolare lo sviluppo del turismo culturale del Lago di Como. Il coordinamento, che opera con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco, vede protagonisti: Bellano Arte Cultura, Casa Brenna Tosatto, Museo Barca Lariana, Museo della Seta, Museo del Paesaggio, Villa Bernasconi, Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Villa del Grumello, Villa Melzi D’Eril, Villa Monastero e Villa Pizzo. È inoltre previsto un successivo sviluppo con il coinvolgimento di altre istituzioni culturali lariane. Sabato 26 e domenica 27 ottobre si partirà con un ricco programma di eventi e attività aperti al pubblico, pensati per coinvolgere residenti e turisti: da passeggiate nei giardini storici e visite guidate nei musei. Pa.Pi.