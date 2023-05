La Caritas di Como compie mezzo secolo

Compie mezzo di secolo di vita la Caritas della diocesi di Como che ha scelto di festeggiare questo importante traguardo con un’assemblea che si svolgerà nella giornata di oggi nell’oratorio di Delebio, in Valtellina, dove saranno riuniti dalle 9 alle 17 i 150 delegati dell’associazione. "Compito della Caritas, oggi come ieri – sottolinea il direttore Rossano Breda – non è primariamente quello di organizzare attività o servizi, ma di animare la comunità cristiana ad essere segno ed espressione dell’amore di Cristo. Una funzione pedagogica che è iscritta nel nostro statuto e che in queste cinque decadi si è incarnata grazie alle testimonianze di molti: penso ai grandi esempi di carità cristiana espressi da figure come don Renzo Beretta e don Roberto Malgesini, ma anche ai tanti volontari e operatori che in questi anni hanno dato il loro contributo. Ricordo con affetto i direttori che mi hanno preceduto: don Plinio Bottinelli, don Battista Galli, don Daniele Denti e il diacono Roberto Bernasconi".