La Brianza in un presepe. L’incanto di Crevenna

ERBA (Como)

Una tradizione che da oltre vent’anni si rinnova all’insegna della bellezza e dello stupore di chi lo visita: il presepe di Crevenna, frazione di Erba, in Villa Ceriani richiama migliaia di visitatori da tutta la Lombardia e da fuori regione. L’installazione porta il pubblico a immergersi in una rappresentazione della Natività ambientata nella Brianza d’inizio secolo scorso, riprodotta nella fase di transizione da comunità contadina-artigianale verso le prime forme di industrializzazione nel settore serico-tessile prima, e poi in quello meccanico. Ma questa comunità è fortemente animata, grazie a innumerevoli congegni meccanici, che mostrano i personaggi intenti nelle loro occupazioni quotidiane. Quest’anno al presepe meccanico, gli artigiani crevennesi hanno aggiunto un’installazione artistica della Natività, a sei metri di altezza, sul grande faggio secolare che domina il parco di Villa Ceriani, visibile a chi sale da via Clerici. Per quest’anno è stato realizzato un ingresso da via Monte Palanzone, che sale sul lato sinistro della villa, per raggiungere in condizioni di sicurezza gli spazi interni. Il presepe potrà essere visitato fino al 26 gennaio a Villa Ceriani, in via Ugo Foscolo 23 a Erba, dalle 14 alle 18 nei giorni feriali, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 nei giorni festivi. Info e prenotazioni al 338 2963333, mail crevenna@chiesadimilano.it. Inoltre, grazie a una parte delle offerte lasciate dai visitatori, l’Associazione erbese "Amici di Lilia" ha potuto incrementare le iniziative benefiche a supporto delle tribù Sateré-Mawé, nella zona amazzonica del Brasile, con il Centro Salute Materno-Infantile che offre assistenza alla donna e al bambino durante la gravidanza.

Paola Pioppi