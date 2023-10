Inverigo, coltello alla mano rapina un supermercato: arrestato nel parcheggio

Inverigo (Como), 7 ottobre 2023 - Ha rapinato un supermercato, ma non è riuscito a godersi il bottino un pregiudicato che è stato fermato, praticamente subito dopo essere uscito dall’esercizio commerciale, grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di Lurago d’Erba.

Il 46enne a volto coperto e brandendo un grosso coltello da cucina, ieri pomeriggio ha minacciato la cassiera del supermercato In’s che gli ha consegnato i 300 euro in contanti che aveva in cassa. A questo punto è uscito dirigendosi verso il parcheggio, ma prima di salire in auto è stato fermato dai carabinieri.

Più tardi si è scoperto che la targa dell'auto era stata rubate la sera prima, il 5 ottobre e il proprietario, un pensionato di Merone, aveva sporto regolare denuncia la mattina dopo ai carabinieri di Lurago.

Al termine degli accertamenti e dopo aver sentito i numerosi testimoni presenti al momento della rapina e dopo aver restituito il denaro al proprietario dell’esercizio commerciale, il pluripregiudicato è stato portato prima in caserma e poi al Bassone.