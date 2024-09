Intervento salva frontalieri. Viabilità verso il confine regolata da un semaforo

Due settimane dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita Marco Gazzada, il frontaliere 31enne travolto da un’auto alle 6.50 del 21 agosto scorso, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per rendere più sicura la Provinciale 20, nel tratto in cui è avvenuto lo scontro. Oltre al sindaco Federico Broggi e alla Provincia di Como, ha garantito la sua disponibilità anche Ferrovie Nord Milano Autoservizi che possiede un deposito di autobus in quel tratto di strada. "La società Fnma ha evidenziato la pericolosità della strada, soprattutto l’incrocio davanti alla loro rimessa - sottolinea il sindaco Federico Broggi - e ha dato ampia disponibilità per il coinvolgimento, anche economico, in un progetto che possa portare alla messa in sicurezza. Col vicino Comune di Albiolo c’era già una bozza di programma, ancora da approvare, per dare avvio alla progettazione con la Provincia, di intervento su quell’incrocio. Ora, vista la proposta di Fnma, ho chiesto che al tavolo dell’accordo prendano parte anche gli amministratori della società che gestisce il trasporto pubblico".

Da tempo il gruppo di maggioranza aveva chiesto di intervenire sulla strada che porta ad Albiolo. "Quasi 2 chilometri e mezzo di rettilineo, costeggiato ininterrottamente da abitazioni, è costantemente percorso a velocità troppo elevate. Di questo tema abbiamo iniziato a discutere a inizio anno con la Provincia di Como e con il Comune di Albiolo - spiegano i consiglieri - Riteniamo che la soluzione ideale sia l’installazione di un sistema tutor, ma sappiamo che le norme non consentono l’introduzione di questo sistema in una strada considerata centro abitato. Per questo due anni fa abbiamo collocato un semaforo all’incrocio tra via Battisti e via Giotto per rallentare le auto e adesso abbiamo avanzato una richiesta alla provincia per collocare un T-Red". Ro.Can.