"Interventi immediati per salvare le imprese dagli animali selvatici"

Chiede interventi immediati di gestione e messa in sicurezza rispetto alla presenza degli animali selvatici il presidente di Coldiretti Como Fortunato Trezzi (nella foto), allarmato dall’incidente capitato tra Olgiate Comasco e Gironico a causa di un cervo e, soprattutto, dal ritrovamento delle carcasse di mufloni e pecore in un campo di Barni. Un episodio che ha indotto a temere la presenza di un lupo nel Triangolo Lariano, anche se potrebbe trattarsi di uno o più cani selvatici.

"Le zone attorno a Porlezza sono talmente infestate da animali selvatici che non è raro vedere cervi e cinghiali pascolare insieme alle vacche da latte. I campi ne risultano devastati e spesso gli imprenditori sono impossibilitati a produrre fieno per alimentare le stalle, con danni per decine di migliaia di euro. Va inoltre detto che il ristoro per le imprese è inferiore del 20% all’ammontare del danno. Il rischio è la scomparsa di un presidio rurale nelle montagne e nelle aree interne per l’abbandono di intere famiglie di agricoltori".

R.C.