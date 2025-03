Interventi al ginocchio. Il robot Rosa Zimmer entra in sala operatoria

Il robot entra in sala operatoria al Cof Lanzo Hospital che diventa il primo centro del territorio a dotarsi di una tecnologia rivoluzionaria per gli interventi di artroplastica al ginocchio. Il robot Rosa Zimmer è una tecnologia avanzata che consente interventi più precisi, meno invasivi e con tempi di recupero ridotti. Questa innovazione migliora il posizionamento dell’impianto, riduce il dolore post-operatorio e ottimizza la stabilità articolare, offrendo ai pazienti un percorso di guarigione più rapido e sicuro.

"L’acquisizione del Robot Rosa è un’innovazione importante – spiega il responsabile di Ortopedia, Matteo Cervellin –. Questa tecnologia ci consente di eseguire interventi con un livello di precisione senza precedenti, migliorando i risultati funzionali e riducendo i tempi di recupero. È una soluzione fondamentale sia per i pazienti più fragili, per i quali è essenziale limitare le perdite ematiche e ridurre l’invasività, sia per i pazienti più giovani e attivi, che hanno esigenze funzionali elevate e aspettative maggiori".

Per garantire un’assistenza completa, la struttura ha integrato MyMobility, piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con Apple Inc. che consente di monitorare da remoto il recupero post-operatorio.