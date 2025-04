Inquinamento. Il dubbio: colpa di una crepa

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri le operazioni di bonifica del Ceresio dove sono finiti mille litri di gasolio a causa di un errore durante le operazioni di rifornimento del serbatoio che alimenta l’impianto di riscaldamento degli Uffici della Dogana, in via Statale proprio sulla sponda del lago. L’allarme è scattato poco dopo le 19 quando qualcuno si è accorto che una grande chiazza oleosa si stava spandendo a pochi metri da riva, a quel punto le operazioni di riempimento della cisterna si sono subito interrotte ma ormai il danno era fatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, a dar man forte sono arrivati anche i pompieri di Lugano un’imbarcazione attrezzata. Durante le operazioni i vigili del fuoco hanno notato una crepa su un muro dalla quale potrebbe essere uscito il carburante che non ha contaminato il suolo.