Como - Un autista di 49 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio avvenuto alle 16.45 in via Regina Teodolinda, le cui modalità sono ancora in fase di accertamento. L’uomo sarebbe caduto all’interno del container agganciato come rimorchio del mezzo pesante che era stato parcheggiato davanti a un cantiere, e che trasportava un carico di pallet: una parte della pila è franata, non è chiaro se in conseguenza della caduta dell’autista all’interno del vano, o se ha ceduto travolgendolo. Sul posto, assieme ai soccorritori del 118 che stanno ancora operando per trasportare il ferito, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia.

