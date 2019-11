Como, 27 novembre 2019 - Traffico in tilt sul viadotto dei Lavatoi in seguito allo scontro tra tre auto, una delle quali si è ribaltata finendo di traverso sulla carreggiata. Sei le persone coinvolte nell'incidente, compresi due ragazzi di 13 e 14 che stavano tornando da scuola. L'incidente è avvenuto poco dopo l'imbocco della Canturina dove, per cause ancora da accertare, l'auto che poi si è ribaltata ha sbandato finendo contro le altre auto.

Feriti in maniera lieve un quattordicenne e una ventunenne che sono stati portati al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna, mentre le altre persone coinvolte nell'incidente sono state medicate sul posto. A rimettere tutto a posto ci hanno pensato i vigili del fuoco di Como, ma il cavalcavia è rimasto chiuso a lungo mandando in tilt la viabilità città, lunghe code si segnalano in Napoleona e a Camerlata.