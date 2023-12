Como, incidente alla Tintoria Lariana: 23 persone intossicate dall’acido cloridrico

Como, 21 dicembre 2023 – Ventitré persone sono rimaste intossicate in seguito a uno sversamento di candeggina e acido cloridrico in una tintoria di Como. Quattordici sono state ricoverate in ospedale. L'incidente si è verificato alla Tintoria Lariana a Camerlata di Como, dove c'è stata una fuoriuscita di sostanze tossiche dall'impianto industriale. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Nel primo pomeriggio è scattato il piano di maxi emergenza: sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu con un'automedica, un'autoinfermieristica e sei ambulanze, oltre ai vigili del fuoco tra cui gli specialisti del Nucleo Nbcr addestrati a fronteggiare rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici, agli ispettori di Ats, i poliziotti della questura e della Locale.

Alcuni dei 14 pazienti accompagnati in ospedale, tra il Sant'Anna di Como, il Valduce e quello di Cantù, hanno accusato difficoltà respiratorie, tosse e mal di gola. Sono stati gli specialisti del Centro Antiveleni del Niguarda di Milano a indicare di trasferirli in ospedale per monitorarli e valutare le eventuali conseguenze dell'esposizione alle sostanze tossiche. Al momento nessuno sembra versare in gravi condizioni. AI residenti della zona è chiesto di chiudere porte e finestre e non uscire di casa.