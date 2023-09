Incidente a Sormano (Como), motociclista si schianta contro un’auto: è in gravi condizioni

Grave incidente oggi poco prima delle 17 a Sormano, sulla provinciale: nello scontro tra un’auto e una moto, è stato sbalzato a terra il centauro, un quarantenne alla guida di una Ducati, finito nella scarpata che costeggia la strada, mentre la moto ha proseguito la caduta per altri metri, fuori controllo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della moto e il ripristino della sede stradale, mentre il ferito, che presentava conseguenze molto serie, è stato stabilizzato dai medici del 118, e poi trasportato in ospedale in elisoccorso, in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.