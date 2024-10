Incidente a Maroggia, schianto frontale tra due auto: comasco di 21 anni in fin di vita

Un giovane di 21 anni residente in provincia di Como è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel territorio di Maroggia, nel Canton Ticino in Svizzera. Lo schianto è avvenuto venerdì mattina intorno alle 6.30 lungo via Baldassare Longhena in direzione di Bissone. Le sue condizioni sono estremamente critiche.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata dal ventunenne si è schiantato frontalmente con una vettura che circolava in direzione opposta ed è finita fuori strada contro un muro. Alla guida dell’altro mezzo c’era un uomo di 56 anni, anche lui italiano e residente nel Comasco.

Sul posto, oltre ai soccorritori che hanno trasportato il giovane all’ospedale, sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale di Mendrisio, nonché i pompieri di Melide. Stando ad una prima valutazione medica lo stesso avrebbe riportato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita. L’altro automobilista avrebbe riportato lievi ferite.