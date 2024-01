Pullman di linea salta una rotonda e si schianta contro il guard-rail

Como, 7 gennaio 2024 – Poteva finire in tragedia invece solo molto spavento ma nessun ferito.

Incidente stradale dalla dinamica sorprendente nella serata di sabato 6 gennaio a Como. l’autista di un pullman della linea 1 del trasporto pubblico locale ha perso il controllo del mezzo e invece di girare attorno alla rotonda l'ha letteralmente attraversata sfondando un primo guard-rail e finendo per schiantarsi contro quello dalla parte opposta della rotonda.

Nessun ferito

A bordo c'erano alcuni passeggeri. Molto lo spavento, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Per miracolo non sono state neppure coinvolte auto in transito, in una zona normalmente molto trafficata, a ridosso dell'uscita dell'autostrada.

Possibile malore

L'incidente è avvenuto poco dopo le 22.00 presso la rotonda dell'Alambricco, vicino Grandate. In corso la ricostruzione della dinamica: si ipotizza un malore o un problema al mezzo. Mostra di meno