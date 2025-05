La curva fra Bellagio e Civenna è troppo stretta, pullman turistico rimane incastrato per 4 ore

Bellagio (Como), 19 maggio 2025 – Strada chiusa per più di quattro ore e diversi turisti stranieri rimasti a piedi su un tornante in attesa. È terminato a mezzanotte l'intervento dei vigili del fuoco, che solo in nottata sono riusciti a liberare la strada che collega Bellagio a Civenna da un bus rimasto incastrato in prossimità di un tornante.

Il fuori programma

Erano circa le 20.30 di domenica quando il mezzo ha affrontato una delle curve strette della parte alta di Bellagio ed è rimasto bloccato con la parte posteriore che toccava l'asfalto, davanti un muro. Impossibile effettuare altre manovre. I turisti a bordo sono stati fatti scendere e hanno atteso a lungo a bordo della strada prima di essere prelevati e riaccompagnati in paese.

Code interminabili

Tanti i disagi con la strada che collega Bellagio alla Vallassina bloccata per ore e gli automobilisti che sono stati costretti a fare inversione e deviare il percorso di parecchi chilometri.