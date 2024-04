Como, la lampada prende fuoco e divampa un incendio: anziana salvata dal vicino di casa

Como, 13 aprile 2024 – Momenti di paura, verso l’1 della notte tra venerdì e sabato, in un appartamento in via della Bastiglia a Como, dove è divampato un incendio.

Stando alle prime informazioni, le fiamme si sarebbero sprigionate da una lampada sul comodino. La donna anziana che occupava l'appartamento, accortasi del rogo è uscita dall'appartamento e ha chiesto aiuto ad un vicino di casa, ex vigile del fuoco ausiliario, che ha iniziato lo spegnimento nell'attesa dell'arrivo dei soccorritori.

Sono quindi intervenute due squadre dei vigili del fuoco ella sede centrale di via Valleggio che hanno finito il lavoro. Fortunatamente non si segnalano feriti anche se il vicino di casa, che ha respirato i fumi della combustione, è stato accompagnato in ospedale per dei controlli a titolo precauzionale.