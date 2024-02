Incendio a Mariano Comense, rogo nella nella in un condominio: ustionato pensionato di 78 anni

Mariano Comense (Como), 22 febbraio 2024 – L'appartamento in cui risiede è stato completamente distrutto dalle fiamme e lui è rimasto gravemente ustionato. Un pensionato di 78 anni di Mariano Comense è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.

Nella notte nella sua abitazione in un condominio di in via Porta Spinola, è scoppiato un incendio, che lo ha sorpreso mentre dormiva. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco di sei squadre del comando provincia di Como e di Merate, che hanno immediatamente evacuato l'intero palazzo, bussando alle porte di ogni inquilino.

Nell'appartamento in cui si è sviluppato il rogo hanno trovato il 78enne, ustionato e intossicato: lo hanno trascinato fuori casa salvandolo da una terribile morte certa e lo hanno affidato ai sanitari di Areu, che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i carabinieri. Gli accertamenti per stabilire le causa dell'incendio sono in corso.