Incendi, rapine e aggressioni: tutto in due notti ad Arosio. Denunciato un diciottenne

Arosio, 9 agosto 2023 – Due rapine a coetanei, un incendio doloso e il danneggiamento di un’auto. Sono i reati, commessi nell’arco di due notti, per i quali è stato denunciato un ragazzo di 18 anni di origine straniera, già noto ai carabinieri, e al momento non reperibile, residente ad Arosio. E’ stato identificato al termine delle indagini congiunte dei carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, della stazione di Lurago d'Erba e del radiomobile di Cantù, per quattro episodi commessi nelle notti del 6 e dell’8 agosto ad Arosio.

Qui avrebbe danneggiato le porte di un’auto parcheggiata davanti a un locale pubblico, e aggredito il proprietario con una torcia. Due notti dopo, nello stesso parcheggio, avrebbe incendiato ancora la stessa auto, cosparsa di liquido infiammabile, rapinato un ventenne del cellulare, minacciandolo con un coltello, e prendendo anche il suo scooter abbandonato poco dopo, per spostarsi poi a Inverigo, dove avrebbe rapinato un coetaneo di 40 euro e degli abiti che aveva addosso.

Le indagini sono state fatte ascoltando i testimoni e guardando le riprese delle telecamere di sicurezza.