In scena “I Capuleti e i Montecchi“ di Vincenzo Bellini

Ultimo titolo della Stagione d’Opera 2024/25 del Teatro Sociale di Como. È "I Capuleti e i Montecchi" di Vincenzo Bellini, in scena venerdì 17 gennaio alle 20 e domenica 19, alle 15.30. Tratto dalla tragedia shakespeariana, il titolo riscosse immediatamente un grande successo e venne programmato nei maggiori teatri italiani, non soffrendo praticamente mai, a differenza di altre opere, di periodi di scarsa programmazione. Domenica 12 gennaio, in Sala Bianca alle 11.00, a ingresso libero, approfondimento con il critico Fabio Larovere, che racconterà al pubblico i segreti dell’opera.