Immagini visionate in tempo reale durante le partite al Sinigaglia

Verrà resa più sicura l’area attorno allo stadio Sinigaglia grazie all’accordo tra il Comune di Como e la questura cittadina per consentire l’accesso diretto alle immagini delle telecamere presenti nell’area attorno alla struttura sportiva. In città sono in funzione 118 occhi elettronici, ma solo 8 si trovano nella zona attorno allo stadio e all’interno. Grazie alla convenzione le immagini potranno essere visionate in tempo reale, come già accade per il comando della Polizia locale, oppure acquisite successivamente.

"Vogliamo garantire un sempre più incisivo contrasto alla criminalità - si legge nella delibera - e una maggiore sinergia di intervento immediato delle forze di polizia sul territorio, anche avvalendosi delle nuove tecnologie". Visto il contenuto sensibile delle immagini l’intesa è stata elaborata, oltre che dalla Polizia municipale e dalla Questura anche con l’aiuto del Responsabile di Protezione dati del Comune di Como. L’accordo, siglato nei giorni scorsi, diverrà operativo fin dalle prossime partite in casa del Calcio Como.