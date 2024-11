Il santuario di Maccio sarà meta giubilare: "Preparatevi ad accogliere i pellegrini"

Il santuario di Maccio avrà un ruolo di primo piano nelle manifestazioni legate al Giubileo organizzate dalla chiesa di Como. Lo ha annunciato il cardinale Oscar Cantoni nel corso delle celebrazioni per il 14° anniversario dell’elevazione della chiesa, intitolata alla Santissima Trinità Misericordia, a santuario diocesano. A luglio era arrivato il via libera dal Vaticano, per mezzo del Dicastero per la dottrina della fede, che ha riconosciuto il valore delle “visioni intellettuali“ del maestro di musica e direttore del coro Gioacchino Genovese, che nel 2000 ha cominciato a percepire attraverso una "viva presenza del mistero della Santissima Trinità". "Un cammino di fede che sarà certamente ancora più intenso nel prossimo anno di grazia 2025, caratterizzato nella Chiesa dal Giubileo ordinario con il tema: “Pellegrini di speranza“ – ha sottolineato il cardinale Cantoni –. Questo santuario è stato indicato dalla nostra Diocesi come uno dei luoghi giubilari nei quali recarsi pellegrini, per sperimentare proprio il dono della misericordia con la grazia dell’indulgenza".

Il vescovo di Como si è impegnato a far pubblicare a breve un’ampia sintesi degli scritti di Maccio. "Superando le difficoltà che ancora sono segnalate dal Dicastero per la Dottrina della Fede. È importante far conoscere quanto accaduto al maggior numero di fedeli. Suggerisco ai sacerdoti durante l’anno giubilare di organizzare momenti di riflessione, studio, preghiera da tenersi qui. Infine, chiedo a tutti quelli che ne hanno la possibilità, insieme ai responsabili di questo Santuario, che ringrazio per il prezioso servizio, di mettersi a disposizione per organizzare nel modo più opportuno dei turni di accoglienza e accompagnamento dei fedeli che verranno come pellegrini nel prossimo Giubileo". R.C.