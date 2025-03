Il Sant’Elia da riaprire ai bambini. Ma c’è chi dice no: idea infattibile

Chiuso dal giugno 2019 per una ristrutturazione che è iniziata e si è arrestata, non senza polemiche, l’asilo Sant’Elia tornerà ad aprire per due giorni grazie al Fai. Il capolavoro di Giuseppe Terragni si potrà visitare il 22 e il 23 marzo durante le Giornate di primavera Fai, come ha ricordato il presidente dell’associazione Marco Magnifico nel corso della presentazione a Roma con il ministro alla Cultura, Alessandro Giuli. Il numero uno dei Fai ha anche auspicato che l’asilo torni in funzione. "Molto spesso quando chiude un asilo si dice non ce n’è più bisogno facciamone uno nuovo. Cose ne facciamo? Facciamone un museo. Ma quale museo? L’asilo Sant’Elia deve tornare a essere un asilo e a svolgere il suo compito". Per Sergio Gaddi (FI) l’idea non è proponibile per le normative.