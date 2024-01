Il riscatto col lavoro. Giovani e donne due accordi d’aiuto

Con due protocolli di intesa rivolti ad altrettanti diversi ambiti, la Provincia di Lecco rinnova per il 2024 la tutela e l’inserimento lavorativo di soggetti fragili: donne vittime di violenza e giovani a rischio di esclusione o marginalità dal mercato del lavoro. L’accordo, in quest’ultimo caso è stato siglato tra il servizio Collocamento mirato della Provincia e i Comuni di Costamasnaga e Monticello Brianza, con le relative parrocchie, per "promuovere le azioni di integrazione socio lavorativa di giovani a rischio di esclusione o marginalità dal mercato del lavoro". Si tratta di protocolli che stabiliscono le modalità di collaborazione tra i soggetti firmatari, definendo gli aspetti tecnici e organizzativi attraverso i quali saranno concretamente realizzati i progetti.

Sono inoltre stati rinnovati anche i protocolli di intesa con l’associazione Aspoc Lab Onlus (nella foto) per promuovere l’inclusione socio lavorativa delle persone con ritardo cognitivo, e con l’associazione Autismo Lecco per promuovere l’inclusione di persone affette da disturbi dello spettro autistico. Un analogo protocollo di intesa, è stato rinnovato per il 2024 tra la Provincia, l’associazione Telefono Donna Lecco Odv e il Fondo Zanetti. Il Fondo è stato costituito presso la Fondazione della Provincia di Lecco, esattamente con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di donne in difficoltà e vittime di violenza: "soggetto fondamentale sia nell’assicurare la buona riuscita del progetto, attraverso il lavoro del Comitato Consultivo sia per l’importante cofinanziamento economico". In questo caso, si tratta di progetti regionali finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza.

Pa.Pi.