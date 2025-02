Il rebus di Villa Mimosa. Bloccata la vendita

È ancora da decidere il futuro di Villa Mimosa, lo storico immobile di Campione d’Italia che durante la Seconda guerra mondiale fu base dell’OSS, Office of Strategic, il precursore della Cia, e sede del Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia. In seguito all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza di Campione 2.0, la società “Euro Tecnica sviluppo“ di Milano ha infatti deciso di sospendere la propria offerta di acquisto.

"Alla luce di tutte le gratuite illazioni e congetture mosse da due consiglieri di minoranza del consiglio comunale di Campione d’Italia intende sospendere momentaneamente il proprio interesse d’acquisto di Villa Mimosa in attesa che il notaio incaricato verifichi e accerti la piena regolarità della proposta - ha spiegato con una nota l’amministratore delegato della società, Carlo Valeriano Pasquinetti - Euro Tecnica si riserva il diritto o meno di esercitare l’opzione di acquisto della villa, tuttora di proprietà del Comune di Campione, visto l’aggressione di carattere prevalentemente politico elettorale che ha portato la società ha subire passivamente un forte impatto negativo della propria immagine senza motivo. Una società che crede in un progetto e che investe soldi e risorse deve poter lavorare in un ambiente sereno e costruttivo ovviamente nel pieno rispetto delle leggi , purtroppo i recenti accadimenti scatenati dai consiglieri di minoranza minano in maniera indelebile tale aspettativa".

L’interrogazione dei consiglieri Simone Verda e Gianluca Marchesini di Campione 2.0, a cui è seguita anche una comunicazione all’Unità d’informazione finanziaria della Banca Italia, chiedeva di svolgere accertamenti sulla vendita dopo aver scoperto che la società Euro Tecnica sviluppo era a sua voltadi proprietà di “Forren bioliquids Llc“ con sede nello stato americano del Delaware. Da parte sua l’amministrazione di Campione d’Italia, ribadendo che l’immobile "non è ancora stato venduto", ha ribadito che "l’operazione è stata fatta in piena trasparenza, gli uffici hanno fatto tutte le verifiche necessarie, acquisendo, come per legge, i dati del beneficiario finale". L’unica offerta pervenuta è stato di 2.005.000 franchi, pari a 2.110.000 euro.

Roberto Canali