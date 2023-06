Il Lago Ceresio diventa il più green della Lombardia: flotta elettrificata entro il 2035

Si candida a diventare il lago più green della Lombardia il Ceresio, che riunisce attorno alle sue sponde due province, Como e Varese, e due Stati. La Società di navigazione del lago di Lugano che garantisce con i suoi battelli i collegamenti tra la sponda italiana e quella Svizzera sta infatti proseguendo nel progetto che punta all’elettrificazione di tutta la flotta entro il 2035. La motonave Ceresio 1931 è stata la prima a essere riconvertita ed è già da tempo in servizio. Dotata di un doppio motore elettrico ad alta coppia da 225 kilowatt di potenza nominale, in grado di sviluppare una velocità massima di oltre 24 chilometri l’ora è alimentato attraverso un sistema di distribuzione a 800 volt. Al posto del vecchio motore a gasolio ne è stato montato uno elettrico, in grado di funzionare senza alcun tipo di emissione nociva, alimentato da 6 batterie a ioni di litio indipendenti che pesano 6 tonnellate. Grazie al suo sistema di ricarica rapida il piroscafo è in grado di fare la spola da una riva all’altra senza emettere un filo di fumo e l’ambiente ringrazia.