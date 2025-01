Il futuro del San Martino. Con Legambiente a Camnago Volta

Un incontro per approfondire cosa ha rappresentato il complesso del San Martino di Como e per parlare del suo incerto futuro. È in programma l’1 febbraio alle 16 al Centro Civico di Camnago Volta, in piazza Martignoni. All’evento, organizzato da Auser Oltre lo Sguardo e Legambiente Angelo Vassallo, parteciperanno Gianfranco Giudice autore del libro "Un manicomio di confine. Storia del San Martino di Como", Gin Angri autore della mostra fotografica “Donne cancellate“ e Clemente Tajana autore di studi sulle possibili trasformazioni dell’Ospedale Psichiatrico.