Il destino dei rami secchi non è segnato

MoroniSono stato invitato da Arenaways per il viaggio inaugurale della Cuneo-Saluzzo-Savigliano, linea ferroviaria chiusa da tredici anni e finalmente riaperta grazie a questa impresa ferroviaria, Arenaways. Arenaways: marchio di proprietà di Longitudine Srl, impresa ferroviaria fondata a Torino nel 2021 da un pool di investitori con oltre trent’anni di esperienza nel settore, per potenziare e migliorare la mobilità dei cittadini. Il treno ospitava autorità, stampa e invitati. A Cuneo si è svolta la cerimonia di inaugurazione con la presenza del presidente della Regione Piemonte e altre autorità. Da Cuneo il treno ha poi proseguito verso Saluzzo, dove ha fatto tappa in ogni stazione della linea, dove il treno veniva accolto da centinaia di cittadini, oltre ai sindaci dei paesi attraversati dalla tratta. È stata una giornata entusiasmante. Il treno o qualsiasi altro mezzo del trasporto pubblico locale, se incentivato, viene preso letteralmente d’assalto. È una valida alternativa all’automobile. È un aiuto all’ambiente, in quanto dal treno escono pochissime emissioni. Un grandissimo in bocca al lupo e, citando lo slogan di Arenaways, w il treno!

Nicolò MianiArcisate (Varese)Il ritorno, a distanza di tanti anni, di una linea e del treno che la percorre non è una semplice notizia: è un evento. La rinascita della Cuneo-Saluzzo-Savigliano potrebbe essere un’occasione importante per ripensare al destino tristissimo di quelle linee che sono state soppresse perché considerate “rami secchi“. Lo erano davvero tutte? L’utenza era scarsa al punto da giustificare una sorta di pratica eutanasica?mail: gabrielemoroni51@gmail.com