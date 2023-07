Il Comune dice no all'antiCernobbio: Forum Ambrosetti a rischio?

Ha suscitato un vespaio la decisione dell’amministrazione comunale di non consentire, il prossimo settembre, la manifestazione "antiCernobbio" in concomitanza con il Workshop Ambrosetti. La decisione del sindaco Matteo Monti, assunta per motivi di ordine pubblico, è stata letta come una censura non solo dagli organizzatori della manifestazione, ma anche da tante voci del Terzo settore e del volontariato che da anni si danno appuntamento in paese proprio in concomitanza dell’Ambrosetti per discutere di economia sostenibile e ambiente. L’antiCernobbio aveva chiesto al sindaco Monti di poter utilizzare la sala polifunzionale del municipio, più che a distanza di sicurezza dal Grand Hotel Villa d’Este da anni quartier generale del summit che ospita il gotha della politica e dell’economia.

"Siamo offesi si parli di ordine pubblico - sottolinea il portavoce di Sbilanciamoci Giulio Marcon -. Ci saranno don Virginio Colmegna, presidente per vent’anni della Casa della Carità di Milano, l’ex ministro Giovannini, vari segretari della Cgil, il presidente Acli. I nostri forum hanno ospitato due vicepresidenti di Confindustria, un procuratore antimafia, magistrati". La risposta negativa è arrivata nei giorni scorsi. "Avevamo chiesto la sala polifunzionale e informalmente ci avevano detto che era ok, che venerdì pomeriggio e sabato era libera. Poi il 21 luglio è arrivata la lettera con cui ce l’hanno negata - aggiunge Marcon - per motivi di ordine pubblico perché dall’1 al 3 settembre si svolgerà il forum Ambrosetti. Se non si troverà una soluzione faremo il forum a Como. Al momento ci hanno proposto una saletta da 30 posti senza microfono. Siamo rimasti basiti dalle motivazioni di ordine pubblico: noi ci troviamo per discutere e confrontarci". Il senatore Peppe De Cristofaro (gruppo misto) ha chiesto al ministro dell’Interno Piantedosi di intervenire per permettere lo svolgimento del forum. R.C.