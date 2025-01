Il collegamento Argegno-Pigra. Stop per la manutenzione

Riaperta l’agosto scorso torna a chiudere la funivia che collega Argegno a Pigra, per un intervento di manutenzione programmata. Lo stop alle corse è in programma da venerdì e si protrarrà fino al prossimo 15 aprile, secondo la comunicazione di Atm che da alcuni mesi si occupa di garantire il collegamento. Negli ultimi anni la Regione ha investito oltre 800mila euro per garantire la messa in sicurezza della linea in grado di collegare Argegno e Pigra in 6 minuti, superando un dislivello di 648 metri. Lo scorso 9 agosto, dopo uno stop durato 22 mesi, il collegamento è stato riaperto ma soltanto durante il fine settimana e nei giorni festivi. Meglio di niente, ma comunque troppo poco per i residenti del piccolo borgo montano che sono gli unici pronti a utilizzare la funivia anche tutto il resto dell’anno, per risparmiarsi la lunga strada tutta curve che è l’unica alternativa per salire in paese. Finora il vero ostacolo era rappresentato dalla gestione, in passato affidata ai due Comuni, adesso però con Atm anche questo problema sembra essere stato finalmente superato. Questi lavori dovrebbero essere gli ultimi prima di una duratura apertura che dovrebbe coincidere con le vacanze di Pasqua, quando sul lago arriveranno migliaia di turisti provenienti da Svizzera, Germania e Francia. L’obiettivo questa volta è riuscire ad aumentare il numero di corse giornaliere e anche i giorni di funzionamento dell’esercizio, nella speranza di arrivare a garantire collegamenti quotidiani, come accadeva fino a qualche anno fa quando la funicolare di Pigra riusciva a raggiungere anche i 60mila passeggeri l’anno.