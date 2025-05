Appetiti reclusi. Fotografie dal Bassone

"Appetiti reclusi": una carrellata di fotografie che documentano tutto ciò che ruota attorno al cibo all’interno del carcere Bassone di Como, dalle cucine alle celle, dalla dispensa fino ai carrelli degli spesini che percorrono i lunghi corridoi diretti nelle sezioni. La mostra si inaugura sabato 3 maggio alle 18 alla libreria Libri al 7, in via Francesco Baracca 7 a Carugo, e porta la firma di Fabrizio Galli, appassionato fotografo scomparso a ottobre 2022. Rimarrà allestita fino al 10 maggio negli spazi della libreria, ed è un’occasione preziosi per lasciarsi accorciare le distanze tra noi e il mondo del carcere.