Il centrodestra ha scelto. Andrea Pezzotta

Dopo i primi ammiccamenti, tentennamenti e i tira e molla, finalmente è arrivata la fumata bianca. Ora è ufficiale: l’avvocato penalista Andrea Pezzotta (titolare di uno studio in via Cucchi, tra i più importanti della città) è il candidato sindaco di Bergamo del centrodestra. Le voci sulla sua possibile scesa in campo si rincorrevano da qualche giorno, tant’è che sembrava davvero imminente l’annuncio che è arrivato, senza ulteriori sorprese. Il nome di Pezzotta, 66 anni, alla fine ha trovato tutti d’accordo i gruppi di centrodestra. Un nome che ha convinto tutti. Alla ratifica mancava però il via libera ufficiale da parte dei vertici di partito.

Indipendente, Pezzotta (nella foto) è stato proposto da Fratelli d’Italia. "L’odierna riunione dei coordinatori regionali lombardi del centrodestra - Carlo Maccari (Fratelli d’Italia), Fabrizio Cecchetti (Lega), Alessandro Sorte (Forza Italia) e Alessandro Colucci (Noi Moderati) - ha condiviso, all’unanimità, il nome dell’avvocato Andrea Pezzotta quale candidato unitario del Centrodestra per le prossime elezioni amministrative per il Comune di Bergamo, con l’unanime convinzione - dice la nota ufficiale - che si tratti della figura più indicata per vincere le elezioni e garantire alla città di Bergamo il miglior sindaco possibile". Sarà lui a sfidare il candidato del centrosinistra, l’ex parlamentare del Pd, Elena Carnevali (indicata da tempo) in quella che si da ora si annuncia una sfida all’ultimo voto in città alle amministrative di giugno per il dopo Gori. Nella corsa alla candidature del centrodestra Pezzotta è stato preferito ad esponenti anche politici con lunga esperienza come Carlo Saffioti, Alessandra Gallone, e Gianfranco Ceci, papabile candidati presentati da Forza Italia. F.D.