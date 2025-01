Il canottaggio riparte da Pusiano. Con la gran fondo nazionale due giorni di gare e spettacolo

Riparte dal lago di Pusiano il canottaggio italiano che dopo la pausa natalizia si è rimesso a vogare per la gran fondo nazionale Rowing Winter Challenge, primo appuntamento della stagione remiera 2025. L’evento è iniziato ieri e si concluderà oggi, nel primo giorno di gare si è disputata la regata promozionale di fondo che prevede le regate sui 6000 metri del percorso nelle specialità del singolo e del 7.20, in tutte le categorie. Oggi invece la Rowing Winter Challenge entrerà nel vivo con la classica gara di fondo in doppio, quattro di coppia e otto, senza dimenticare lo Sport Terapia Integrata Winter Exhibition. In gara 57 società remiere da tutta Italia, in rappresentanza di sette regioni: oltre alla Lombardia padrona di casa si sono dati appuntamento a Pusiano gli equipaggi di Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Umbria e la SC Locarno dalla Svizzera. Complessivamente saranno 943 gli atleti in gara, con grandi numeri espressi da SC Varese e Canottieri Gavirate, al via rispettivamente con 97 e 85 rappresentanti, ma anche dalla SC Lario, che iscrive 57 atleti, mentre fuori dalla Lombardia è la torinese SC Armida la società più presente, con 24 portacolori allo start. Relativamente agli equipaggi, la sfida dei numeri vede primeggiare ancora una volta la SC Varese, che iscrive 46 barche a caccia di medaglie, seguita dalla Canottieri Gavirate con 22, SC Menaggio e AC Monate con 20 e da SC Cernobbio con 19. Oggi è in programma la regata di fondo nazionale in doppio, quattro di coppia e otto, lo sparo dello start è atteso alle 9.00 in punto. In mattinata ci sarà anche la seconda edizione della Sport Terapia Integrata Winter Exhibition, con una sessantina tra atlete ed atleti. Ro.Can.