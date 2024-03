Mozzate, il braccio meccanico si stacca dal camion: colpito e ucciso a 36 anni

Il braccio si è staccato dal camion in transito mentre l’uomo stava camminando a lato della strada, e lo ha colpito in pieno, uccidendolo sul colpo. La vittima dell’incidente avvenuto ieri poco dopo le 16.30 è Said Akramour, 36 anni, origini marocchine e residente a Mozzate. L’uomo stava camminando a lato della strada lungo via Varese, nel tratto all’altezza del civico 136, dove ci sono alcuni esercizi commerciali: un pezzo di strada che, in quel punto, non ha marciapiede. Nello stesso momento, è passato un autocarro Renault di una società edilizia di Busto Arsizio, guidato da un uomo di 63 anni. Da quel mezzo di lavoro, si è staccato il braccio stabilizzatore, che ha investito il pedone colpendolo alla testa con tutto il suo peso. L’autista ha subito bloccato il camion e chiamato i soccorsi, ma la morte del trentaseienne è stata immediata: quando i soccorritori del 118 sono arrivati, non potevano fare più nulla. Troppo gravi le ferite provocate da quel pezzo meccanico che gli è piombato addosso all’improvviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Turate, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e messo sotto sequestro l’autocarro e il pezzo che si è staccato. Che ora dovrà essere esaminato per arrivare a stabilire a chi attribuire la responsabilità di ciò che è accaduto. Ora il magistrato di turno della Procura di Como, stabilirà gli ulteriori accertamenti necessari, tra cui l’autopsia.