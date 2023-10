I canguri trasferiti: "Rischi per la salute"

È stato completato il trasferimento dei wallaby prelevati nei giorni scorsi dall’Isola dei Cipressi di Pusiano, trasferiti in Toscana in una struttura convenzionata con il ministero dell’Ambiente. La cattura dei 13 esemplari, tutti discendenti da un’unica coppia, è avvenuta perché gli animali sono ritenuti pericolosi non tanto per la loro aggressività, quanto per il rischio che, ammalandosi, avrebbero potuto trasferire all’uomo virus potenzialmente dannosi. Il Nucleo Carabinieri Cites di Ponte Chiasso in una nota ha spiegato che le "operazioni di confisca e trasferimento si sono svolte con l’ausilio di personale altamente specializzato, garantendo la salvaguardia della sicurezza e del benessere degli animali". Il proprietario, Gerolamo Gavazzi, in passato aveva presentato anche un ricorso alla Corte di Cassazione che l’aveva respinto, contro il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Como. Gli esemplari saranno liberi di condurre una vita tranquilla ed in linea con le loro esigenze.