High School Falstaff. Una commedia musicale

Un’esperienza di spettacolo immersiva per introdurre i ragazzi al fascino dell’opera, commissionato in prima assoluta per il festival Verdi, e tratto da Falstaff di Giuseppe Verdi. La seconda edizione di Opera Smart porta a Como giovedì 30 gennaio "High School Falstaff", lo spettacolo per i licei e i giovani under30, che trasforma la celebre opera verdiana in una commedia musicale. Pensata per ragionare sulla complessità del suo linguaggio e la contemporaneità dei temi che affronta, attraverso un format partecipativo che rielabora i grandi titoli della tradizione, sarà in scena nel Ridotto del Teatro Sociale di Como alle ore 11, con una recita scolastica per gli istituti di II grado, e alle 20.30 per la replica aperta al pubblico. Falstaff, ultima opera del compositore, è un capolavoro comico in tre atti su libretto di Arrigo Boito, tratto dalle opere di Shakespeare, principalmente "Le allegre comari di Windsor" e da alcune parti di "Enrico IV". Composta quando Verdi aveva quasi 80 anni, è una commedia lirica, celebrazione della leggerezza e della vitalità, che si discosta radicalmente dalle tragedie precedenti del compositore. High School Falstaff è a cura del Collettivo Lynus. Lo spettacolo si svolgerà nelle Sale del Ridotto del Teatro Sociale, in cui il pubblico si muoverà e sposterà tra Sala Turca, Sala Bianca e Sala Pasta. High School Falstaff è infatti ambientato in un liceo ai giorni nostri. Quella che sembra essere una normalissima gita scolastica alla scoperta del Teatro Sociale di Como si trasforma presto in una giornata burrascosa, piena di colpi di scena. Paola Pioppi