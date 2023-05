Guanzate, la Finanza confisca 90mila euro all’idraulico disonesto

Guanzate - La Guardia di Finanza di Olgiate Comasco ha eseguito una sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di Como, in forza della quale è stata disposta la confisca obbligatoria di beni per un valore pari ad oltre 90mila euro nei confronti dell'amministratore di una società con sede in Guanzate, operativa nel settore dell'installazione di impianti idraulici, al quale è stata applicata la pena di un anno e 5 mesi di reclusione, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno e sei mesi. L'uomo è ritenuto responsabile di distruzione e occultamento di scritture contabili obbligatorie.