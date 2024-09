Gruppo naturalistico. Tour in battello green sulle acque del lago

Lo "smeraldo" del lago di Pusiano, sarà protagonista tour in battello elettrico sul lago di Pusiano, con visita guidata alla suggestiva Isola dei Cipressi, organizzato per sabato 21 settembre dal Gruppo Naturalistico della Brianza, in collaborazione con l’Associazione Iubilantes, e la Fondazione Gavazzi, ente gestore dell’Isola. Il ritrovo è alle 14.45 al molo del Parco Precampel in via Andrea Appiani 10 a Bosisio Parini, con partenza alle 15.00. Iscrizioni entro il 17 settembre, in fo soci@grupponaturalisticobrianza.it.