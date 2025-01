Scontro frontale sulla Regina tra un Suv e un furgone a Griante: ferito un ragazzo di 17 anni e una donna di 56

Griante (Como), 9 gennaio 2025 – Un ragazzo di 17 anni e una donna di 56 anni, sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto oggi alle 13.20 sulla statale Regina a Griante. Lo scontro, frontale, avvenuto su un tratto rettilineo, ha coinvolto un’auto suv e un furgone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale di Menaggio, in condizioni che non sono apparse gravi. Una terza persona coinvolta, non ha avuto bisogno di cure mediche. Inoltre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada, mentre i carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.