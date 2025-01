Frontale sulla Regina. Biker di 52 anni muore sul colpo

Ha frenato per evitare un’auto che lo precedeva, mentre viaggiava in gruppo con altri motociclisti, ma ha subito capito che era ormai era quasi impossibile evitare l’impatto. Mirko Conzatti, motociclista di 52 anni di Cogliate, ha cercato di evitare lo scontro allargando a sinistra, ma a quel punto si è trovato davanti all’auto che arrivava dalla direzione opposta, con cui ha avuto un tragico frontale. Sarebbe questa la dinamica dell’incidente avvenuto ieri pochi minuti prima di mezzogiorno all’interno della galleria di Brienno, sulla Regina, costato la vita al conducente della moto. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri del Radiomobile di Como e della stazione di Cernobbio, ricostruendo poco alla volta quello che, nei primi istanti, era sembrato un incidente causato dalla perdita di controllo della moto finita a terra, una Suzuki di grossa cilindrata, senza nessun altro veicolo coinvolto. Il cinquantaduenne viaggiava verso Argegno, in un gruppo con altri biker quando, secondo la prima ricostruzione a cui sono arrivati ieri i militari, avrebbe avuto un problema che lo ha destabilizzato quando si sarebbe reso conto di essere finito a distanza troppo ravvicinata con l’auto che lo precedeva.

Ma il tentativo di riprendere il controllo della moto per evitare l’impatto, spostandosi verso sinistra, si è concluso tragicamente, con il centauro finito a terra e ridotto, fin da subito, in condizioni gravissime. È stato soccorso dai sanitari che lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso in elisoccorso a Sant’Anna, dove è arrivato circa un’ora dopo, verso le 13. I medici del Pronto soccorso sono subito intervenuti con manovre di emergenza, ma le sue condizioni non sono migliorate, e non è stato possibile salvarlo.

Paola Pioppi