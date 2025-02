Grande Guerra. Canti e lettere dell’epoca

Una serata sulla Grande Guerra quella in programma giovedì sera alle 20.30 al Teatro San Teodoro. In scena Christian Poggioni (nella foto), in collaborazione con la Scuola Waldorf Como, con lo spettacolo “La Grande Guerra - Solo i morti hanno visto la fine della guerra“ che riproporrà le storie degli uomini in trincea, le testimonianze delle madri e delle mogli raccolte attraverso poesie, lettere e racconti accompagnati da canti popolari, video d’epoca, discorsi e proclami. I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito del teatro al prezzo di 12 euro.