Giro della provincia di Como. Agostino è maglia bianca

Giacomo Agostino è la prima maglia bianca del Giro della Provincia di Como per la categoria Allievi. Il corridore lecchese del Pedale Senaghese ha conquistato il successo nella prima di cinque prove della challenge lariana che si è svolta a Bregnano e valida per la Coppa Caduti Puginatesi. Agostino, 15 anni, allo sprint ha regolato il compagno di fuga Marco Zoco, milanese della GB Junior Pool Cantù, che insieme si sono sganciati dal plotone dopo metà corsa.

Il tandem ha preceduto di 47“ il gruppo regolato da Matteo Maggioni anch’egli del Pedale Senaghese. Per Agostino dunque il provvisorio primato in classifica generale del Giro oltre a gioire per la prima affermazione stagionale.

Ordine d’arrivo. 1°. Giacomo Agostino (Pedale Senaghese) km 76 in 1h 48’15 media/h 42,125; 2°. Marco Zoco (GB Junior Pool Cantù); 3°. Matteo Maggioni (Pedale Senaghese) 47“; 4°. Domenico Veropalumbo (GB Junior Pool Cantù); 5°. Edoardo Soffiatti (Equipe Corbettese); 6°. Leonardo Zendrini (Feralpi Monteclarense); 7°. Andrea Corno (Equipe Corbettese); 8°. Cesare Castellani (Cicli Fiorin); 9°. Filippo Carpi (GB Junior Pool Cantù); 10°. Nicolò Franchina (SC Cene).