Gazebo della discoteca dato alle fiamme, indagati due ragazzi

La notte tra l’8 e il 9 aprile, la copertura di un gazebo all’ingresso dello Spazio Renoir, discoteca nella centralissima piazza Garibaldi a Cantù, era stato incendiato. Ora i carabinieri dell’Aliquota Operativa e della Stazione di Cantù, a conclusione delle indagini per identificare i due autori del danneggiamento, hanno denunciato un 18enne e uno di 21, già noti alle forze di polizia. A loro i militari sono arrivati partendo dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza sia comunale che privata, per poi passare all’individuazione fotografica, che ha portato a ipotizzare la responsabilità dei giovani. Quella sera, avrebbero prima danneggiato il cancelletto all’ingresso del locale, per poi dare fuoco al gazebo. Non si conoscono i motivi del gesto, e i rapporti che i due indagati avrebbero con il locale. Sono stati denunciati per danneggiamento a seguito di incendio, in attesa degli ulteriori accertamenti che vorrà eventualmente disporre la Procura di Como. Pa.Pi.