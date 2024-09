Garzeno, omicidio di Candido Montini: attesa per l’autopsia. Si indaga sulla vita e le relazioni dell’ex vicesindaco

Garzeno (Como), 27 settembre 2024 – Il sostituto procuratore di Como Alessandra Bellù, questa mattina ha conferito al medico legale Giovanni Scola l’incarico per svolgere l’autopsia sul corpo di Candido Montini, l’ex vicesindaco di 76 anni, trovato morto nella sua abitazione di Catasco di Garzeno mercoledì mattina.

L’esame, che sarà svolto a brevissimo, dovrà confermare le prime valutazioni sulle cause della morte e sul numero di lesioni trovate sul corpo, sette di cui una letale alla gola. Ma avrà anche il compito di approfondire questi dati, capire alcune caratteristiche della persona che ha inferto le ferite e del tipo di arma usata.

Intanto nella piccola frazione dell’alto lago, dove l’uomo gestiva una piccola rivendita di alimentari, proseguono gli accertamenti tecnici dei carabinieri del Reparto Investigativo di Como, così come la raccolta di testimonianze relative non solo a eventuali dettagli notati nelle ore antecedenti la morte, ma più in generale sul suo contesto di vita e di relazioni.