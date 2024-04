Garda e Iseo, americani e inglesi verso i laghi

Sono positive le previsioni per i due ponti di primavera che coinvolgeranno il 25 aprile e il 1° maggio. In Italia saranno quasi 14 milioni i turisti che si metteranno in viaggio per le due festività, con un giro d’affari complessivo di 5,93 miliardi di euro. "In provincia di Brescia i riscontri migliori arrivano sicuramente dalle strutture sul Lago di Garda e sul Lago d’Iseo, con percentuali di occupazione molto elevate, in particolar modo per il 25 aprile, e una prevalenza di turisti italiani sul Garda – prevede il presidente di Federalberghi Brescia, Alessandro Fantini, tracciando un primo bilancio sulle prenotazioni finora registrate -. Per la città, le prenotazioni sono inferiori allo scorso anno quando aveva inciso molto Capitale Italiana della Cultura, ma attendiamo con fiducia i turisti che prenotano last-minute, anche in relazione alle previsioni meteo. Sono inoltre positive le previsioni per l’estate per tutta la provincia, con molte prenotazioni che stanno già arrivando in questi giorni, in anticipo rispetto agli anni scorsi".

Aspettative alte anche secondo le previsioni di Confesercenti Brescia. "Si confermano interessanti i flussi di ospiti e visitatori verso la città di Brescia, destinazione sempre più presente negli itinerari d’arte e cultura dello Stivale - afferma Giuseppe Caccamo, Presidente Assohotel della Lombardia Orientale-. Le strutture ricettive stanno registrando ottime presenze, con ricadute positive anche per il mondo della somministrazione e del commercio cittadino". Per quanto riguarda una delle mete nostrane predilette dai turisti, "nonostante le previsioni del tempo non siano molto favorevoli intercettiamo un chiaro segnale di “voglia di Lago di Garda“ - afferma Andrea Maggioni, coordinatore Confesercenti Lombardia Orientale per il Lago di Garda -. Assistiamo a un incessante aumento delle presenze di americani, in particolare di californiani e newyorchesi, con una stabilizzazione dei flussi inglesi". F.P.