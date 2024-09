Como, occupa un garage condominiale per farne il suo giaciglio: arrestato

Como, 27 settembre 2024 – Gli agenti della Squadra Volante di Como, hanno denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale un senegalese di 27 anni, senza fissa dimora, che si era impossessato di un garage trasformandolo in abitazione.

Verso le 10.30 di ieri, una pattuglia è stata inviata in via Domenico Pino a Camerlata dove era stata segnalata l’occupazione abusiva di una cantina condominiale da parte di un uomo di origini straniere: all’interno c’era l’uomo che l’aveva allestita come giaciglio, con materasso e qualche piccolo elettrodomestico ma in condizioni igieniche e di sicurezza precarie, erano ben visibili alcuni fili elettrici pericolosamente scoperti.

I poliziotti a questo punto hanno intimato all’uomo di seguirli in Questura ma lui ha reagito cercando di scappare. E’ stato comunque bloccato, portato in Questura, e denunciato.