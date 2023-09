Gallerie da risanare a Lecco: chiusi alcuni tratti della SS36

Lavori in corso sulla Statale 36 per riuscire a trasformarla in tempo da strada più trafficata e pericolosa del Nord Italia ad autostrada delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I tecnici di Anas, che gestiscono la Super, devono effettuare lavori di manutenzione straordinaria alle strutture interne di alcune gallerie, Sornico, Genico e Ciserino, che corrono nelle montagne a picco sul lago tra Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo e Bellano. Gli interventi saranno eseguiti solo in orario serale e notturno, dalle 21 alle 5, per ridurre al minimo gli inevitabili disagi, perché la 36 dovrà essere necessariamente chiusa al transito.

Da lunedì fino a giovedì di settimana prossima non si potrà percorrere la statale in direzione nord, verso Colico; sarà interdetto pure lo svincolo di Mandello. Tra l’8 e il 9 settembre sarà chiusa la carreggiata sud, verso Milano, contestualmente agli svincoli di Piona e Colico, Dervio e Bellano, fino ad Abbadia Lariana. L’unica alternativa sarà la Sp 72, da ieri riaperta al transito all’altezza di Fiumelatte. Quest’estate la Statale 36 è stata tra le arterie più trafficate d’Italia: fino a 65mila automobilisti al giorno, con picchi di 130mila. D.D.S.