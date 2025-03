Rubano le telecamere in un’area industriale di Turate: denunciati due bulgari

Turate – In brevissimo tempo, i ladri sono stati rintracciati e denunciati, la refurtiva recuperata. Un furto, aggravato dallo scasso, avvenuto mercoledì pomeriggio all’interno dello stabilimento “La Murrina” di via Isonzo 26 a Turate, area industriale in liquidazione, in cui si erano introdotte due persone, forzando un ingresso e rubando due telecamere di videosorveglianza.

Nel giro di poche ore, in serata, i carabinieri di Turate hanno identificato, rintracciato e denunciato due bulgari 25 e 39 anni, entrambi senza fissa dimora, intercettati a bordo di un furgone Citroen con targa bulgara dove, in seguito al controllo, venivano ritrovate le telecamere rubate, successivamente restituite al proprietario.