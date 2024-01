Como, rubano bottiglie di whisky al supermercato: fermati all’uscita e denunciati

Como, 3 gennaio 2024 - Tre cittadini georgiani di 30, 28, 25 anni sono stati denunciati dalla Squadra Volante della polizia, per un furto da 300 euro in bottiglie di whisky.

I tre ieri sera verso el 19 sono entrati nel supermercato Esselunga di via Pasquale Paoli, hanno prelevato gli alcolici dagli scaffali distribuendoli in due carrelli, per poi nasconderli sotto le giacche.

Quando si sono avviati verso l’uscita, il personale della dalla vigilanza interna del supermercato, che ha richiesto l’intervento delle pattuglie.

volta identificati, i tre sono risultati avere già precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.