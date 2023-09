Como, furti in via Borgovico: presi di mira uno studio tecnico e un negozio

Como – Furti di computer nella notte tra lunedì e martedì in via Borgovico a Como, dove i ladri hanno preso di mira uno studio tecnico e un negozio. I colpi sarebbero avvenuti verso le 4, realizzati sfondando le vetrine con un mattone.

Dallo studio, ubicato a livello della strada, sarebbero stati presi almeno quattro computer, ma l’inventario è in corso per verificare l’assenza di altri oggetti o materiali. Un analogo furto è avvenuto in un negozio poco distante, sempre in via Borgovico: anche in questo caso, i titolari stanno ricostruendo il danno in attesa di presentare denuncia.

Delle indagini si sta occupando la Questura, che ha ricevuto le segnalazioni, in attesa di essere formalizzate con le denunce, e che ora cercherà di raccogliere elementi per far partire gli accertamenti finalizzati all’identificazione dei responsabili, al momento non si sa esattamente quanti. Si stanno inoltre cercando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza.